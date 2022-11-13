عادل حمودة: جورباتشوف كان يعتبر ستالين معجزة سياسية لكن اختلفت قناعاته

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي سابقًا ولد يوم 2 مارس 1931 في عائلة ريفية فقيرة لأب روسي وأم اوكرانية، وفي طفولته كاد أن يموت من المرض لولا أن سيدة عجوز قدمت اليه العسل البري، وفي فترات كثيرة لم يكن في بيتهم ما يؤكل فكان جده يصطاد الضفادع لتكون جبه العشاء ولكن جورباتشوف كان يرفض تناولها، إلا أنه فيما بعد أكلها هو وزوجته رايس في مطعم عائم علي نهر السين في باريس.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقية»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الصف العاشر كان علي جورباتشوف كتابة مقال عن ستالين لإنهاء تخرجه من المدرسة المتوسطة، فكتب أن ستالين أسطورة عسكرية ومعجزة سياسية ومثل أعلي للشباب الروسي، «طبعا حصل علي علامة ممتاز»، لكن فيما بعد أصبح جورباتشوف من الد أعداء ستالين، إذ ذكر جورباتشوف أن مشكلة ستالين كانت اقصاء الناس عن المجال السياسي .

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، أن ستالين خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا وجلس مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يقسمان العالم بينهما وكان من نصيب الاتحاد السوفيتي أوروبا الشرقية ونصف المانيا ونصف عاصمتها ونصف التعويضات التي دفعتها.