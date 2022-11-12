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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة The Elite تحيي حفل ستاند أب كوميدي في مسرح الماركيه.. الجمعة

فرقة ايليت
فرقة ايليت

تستعد فرقة "ايليت The Elite" لإحياء كبرى حفلاتها الكوميدية على مسرح الماركيه،  وذلك في تمام السابعة مساء الحمعة المقبل.

 

وتقدم إيليت لجمهورها في القاهرة الجديدة حرعة دسمة من الكوميديا وخفة الدم عبر أحد أكبر حفلات الاستاند أب كوميدي التي يشهدها مسرح الماركيه في كايرو فستيفال.


وتجمع فرقة ايليت نخبة من ألمع نجوم الاستاند أب كوميدي في مصر حاليا، بسبعة فنانين، طه دسوقي وخيري وتوفي وحلمي وعصام وأشرف ووليد.

اليوم.. بدء عرض الجميلة والوحش على مسرح الماركية

علي الهلباوي يغني "مرسال لحبيبتي" لأول مرة مع كايرو ستيبس في حفل الماركيه

وشهد مسرح الماركيه مؤخرا فعاليات موسم حفلات مهرجان Non Stop Music،  جامعا توليفة من الألوان الغنائية والألوان الموسيقية بحفلات متواصلة، ضمت مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب،  ختاما بحفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس،  وصولا للحفل المنتظر للنجمة أنغام مطلع ديسمبر.

The Elite أيليت مسرح الماركيه الاستاند أب كوميدي مصر

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