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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية: نقوم بتوعية الفلاحين لزيادة المحاصيل|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور شاكر ابو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية؛ إن مصر لا تتملص من مسؤوليتها تجاه قضيه المناخ على الربط من انها الأقل إنبعاثا على مستوى العالم وتحاول دائما في تخفيف وتقليل الإنبعاثات مضيفا ان بالنسبة لموضوع التكيف لابد أن نتعامل مع عقول الفلاحين في الافكار والعادات والمواعيد الزراعية.

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أضاف شاكر ابو المعاطي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز؛ أن استجابة الفلاحين تزيد مع مرشدي وزارة الزراعة وذلك لأن وزارة الزراعة تقوم بدراسة المناخ الخاص بالفصول وتأثيره على محاصيل الفواهة والخضروات وكذلك تجارب الفلاحين أكدت خبرة المرشدين بعد تعرضهم للخسائر بعد تجاربهم الخاصة.

أوضح أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية؛ أن محصول الزيتون لمدة ثلاث سنوات على التوالي يتأثر بظواهر المناخ أدت لخسارة مايزيد عن 60 % من المحصول وذلك نتيجة التغيرات المناخية؛ مضيفا أننا نقوم بتوعية المزارعين للحفاظ على المحاصيل.

https://fb.watch/gLOK4OWcGW/

وزارة الزراعة قناة النهار الزراعة التغيرات المناخية مركز البحوث الزراعية

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