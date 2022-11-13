مشادة بين ضَيفي أحمد موسى.. وياسمين عز تحتفل بطريقة غريبة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:



أنت تكذب.. مشادة على الهواء بين ضَيفي أحمد موسى لهذا السبب| فيديو

نشبت مشادة ساخنة بين ضيفي الإعلامي أحمد موسى: المحلل السياسي محمود الأفندي، ومحمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني؛ وذلك خلال مشاركتهما هاتفيًّا في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".



هتقولولي يا ندل | عمرو أديب يقترح طلبًا على المصريين .. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب إقليمية يتمنى العالم أن تنتهي.



عهد على أنفسنا | قرار جديد من التضامن بشأن حادث أتوبيس الدقهلية

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تعويض ضحايا حادث ترعة المنصورة.



الخارجية الأمريكية: مستعدون لتقديم المساعدة الفنية لحل ملف سد النهضة

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن الرئيس الأمريكي على علم بأهمية دور مصر المحوري في المنطقة.

أرجوكي كفاية.. رسالة قوية من عزة مصطفى لـ شيرين عبد الوهاب

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة، إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ بعد إعلان عودتها إلى حسام حبيب، أمس، بعقد قرانهما من جديد.



الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على مشاركة الرئيس الامريكي بايدن في قمة المناخ، وكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.



ربنا أنعم على المصريين بالوعي.. لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، آخر المستجدات، بشأ، حالة الفيروس في مصر.



ياسمين عز تحتفل بطريقة غريبة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب.. فيديو

علقت الإعلامية ياسمين عز، على رجوع شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب، قائلة: "كان نفسي أعمل تسريحة أم العروسة علشان شيرين رجعت لحسام بس قولت ألبس أبيض علشان أحتفل بالخبر ده".

