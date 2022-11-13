قال نبيل نيجيز المدرب الجزائري أن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي رحل عن وفاق سطيف الجزائري بسبب أزمة مالية كبري.

أزمة كبرى.. مفاجأة بشأن رحيل حسام البدري عن وفاق سطيف

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" حسام البدري مدرب كبير ولكنه جاء فى ظروف صعبة ، الفريق الجزائري وفاق سطيف يمر بفترة سيئة ، ولديه أزمة مالية خانقة كبري داخل النادي.

وأضاف نيجيز:" حسام البدري لم يستطيع التغلب على الظروف الموجودة داخل فريق وفاق سطيف الجزائري هذا الموسم ، واللعب بالشباب بجانب عدم وجود مستحقات مالية له وللاعبي الفريق.

وكان حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي أعلن رحيله عن فريق وفاق سطيف الجزائري بسبب الأزمات المالية التى يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.