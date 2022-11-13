بعد حفلتهم مع شيرين.. آدم يتعاون مع المنتجة فاطمة حمادة في حفل ضخم بالكويت

اتفقت المنتجة فاطمة حماده منتجة حفلات الكويت مع النجم اللبناني ادم, علي تقديم حفل ضخم يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل في دولة الكويت.

وتعتبر هذه الحفلة الثانية للنجم أدم في دوله الكويت بعد ان سبق وشارك المطربة المصرية شيرين حفلها السابق بالكويت وشهد الحفل نجاحا كبيرا حيث كان بالتعاون ايضا مع المنتجة فاطمة حمادة.

ومن المنتظر ان تطرح الشركة المنتجة تذاكر الحفل قريبا علي موقع شركة سولو.

شيرين وآدم في الكويت :

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد احيت حفلاً غنائيًا، برفقة ادم؛ في دولة الكويت في مارس الماضي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



وكانت شيرين قد روجت للحفل قائلة: "جاهزين يا أهل الكويت؟ وحشتوني جدًا، إن شاء الله هكون معاكم في الكويت الحبيبة".