الأزمة المالية تطيح بالشامي ومدبولي من الإسماعيلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير الثنائي محمد الشامي و أحمد مدبولي لاعبي الإسماعيلي من الاستمرار مع الدراويش الموسم المقبل من عدمه .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "وصلت المفاوضات بين مسؤولي الإسماعيلي والثنائي أحمد مدبولي ومحمد الشامي لاعبا الفريق إلى طريق مسدود.

وينتهي عقد أحمد مدبولي ومحمد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للثنائي التوقيع لأي نادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية دون العودة للإدارة.

وأضاف : "يحاول مسؤولو الإسماعيلي الوصول لاتفاق مع الثنائي للاستمرار مع الفريق وخاصة وأنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها جاريدو المدير الفني.

وأضاف : "اشترط الثنائي الحصول على مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي قبل الدخول في أي مفاوضات مع إدارة النادي لتجديد تعاقدهما مع الفريق".