يرى حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يجب أن يتواجد في مركز رأس الحربة مع منتخب مصر الوطني.

حسام حسن: فيتوريا لم يُخطئ في استبعاد كريم فؤاد.. وهذا هو المركز الأنسب لمحمد صلاح

قال حسام حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن المركز الأنسب لمحمد صلاح مع منتخب مصر لابد أن يكون رأس الحربة، بجانب مصطفى محمد"

وأضاف: "الخطة الأنسب لمنتخب مصر الاعتماد على 4/2/2، ومواجهة بلجيكا فرصة لتقييم مستوى منتخب مصر مع فيتوريا"

وعن كريم فؤاد قال: "أنسب توظيف له الدفع به في الجناح وليس في مركز الظهير، فيتوريا لم يُخطئ في استبعاد كريم فؤاد، المدرب مقتنع به، ولكن فكرة مركزه الأساسي وهو الجناح مكانه محجوز في منتخب مصر ومش هينفع يلعب بيه كظهير لكن الراجل مقتنع بكريم فؤاد والدليل إنه استدعاه قبل كدة"