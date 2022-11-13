شوبير ونجله مصطفى يؤديان مناسك العمرة .. شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير ، صورة له مع نجله مصطفى حارس مرمى النادى الاهلى خلال أدائهما مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعلق شوبير قائلا “ لحمد لله ”.

يذكر ان أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي بشأن محمد محمود وزيادة طارق خلال الفترة الحالية

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “ عودة محمد محمود وزياد طارق لتدريبات الفريق الأول يوم الإثنين المقبل ”