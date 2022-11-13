عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سوريا..شاب يقتل 5 من أفرد أسرته ثم يتخلص من حياته والسبب الزيتون

سوريا..شاب يقتل 5
سوريا..شاب يقتل 5 من أفرد أسرته ثم يتخلص من حياته

هزت جريمة بشعة المجتمع في سوريا بعد أن أقدم شاب على قتل 5 من أفراد عائلته وإصابة فتاة أيضا من العائلة ثم أقدم على التخلص من حياته في مدينة طرطوس الساحلية.

نشرت شبكة «سكاي نيوز» عربية بيان لوزارة الداخلية السورية حول الجريمة التي تقعشر لها الأبدان، وجاء فيه: «ورد إخبار لشرطة ناحية خربة المعزة بطرطوس حول حصول إطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور ووقوع وفيات وإصابات». 

تفاقم تفشي الكوليرا في سوريا بسبب نقص المياه الصالحة للشرب

أثرت بشكل كارثي.. الأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات عن سوريا

سوري يقتل 5 من أفرد أسرته

أوضحت وزارة الداخلية السورية: «على الفور توجهت دوريات من ناحية خربة المعزة ومنطقة طرطوس والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث وبالتحقيق الأولي تبين إقدام المدعو (هيثم_ م ) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي- م)  وزوجة شقيقه( أمل- ق) وأبناء شقيقه( قيصر-وبحر- ونور الهدى)».

وأضاف بيان لوزارة الداخلية السورية حول الجريمة المأساوية: «هذا أدى إلى وفاتهم وإصابة نور الهدى، ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون».

تفاصيل جريمة أسرية هزت سوريا 

وأشار بيان وزارة الداخلية السورية: «تم إسعاف كل من مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى، ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، منوها: التحقيقات ما زالت مستمرة».

وتركزت تعليقات رواد المنصات الاجتماعية السورية على استهجان اقتراف شخص جريمة إبادة لأسرة شقيقه لمجرد خلاف مادي مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرم.  
 

جريمة بشعة سوريا قتل 5 أفراد عائلته مدينة طرطوس طرطوس الساحلية وزارة الداخلية السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

ترشيحاتنا

غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

فرنسا: أوروبا تحتاج الاستقلال عن الولايات المتحدة

تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة

وفقا للقانون.. أبرز اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قراءة القرآن على الميت أثناء الدفن وبعده.. الإفتاء تكشف الحكم

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 13-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة فيتامين د بالاكتئاب

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ