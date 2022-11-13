سوريا..شاب يقتل 5 من أفرد أسرته ثم يتخلص من حياته والسبب الزيتون

هزت جريمة بشعة المجتمع في سوريا بعد أن أقدم شاب على قتل 5 من أفراد عائلته وإصابة فتاة أيضا من العائلة ثم أقدم على التخلص من حياته في مدينة طرطوس الساحلية.

نشرت شبكة «سكاي نيوز» عربية بيان لوزارة الداخلية السورية حول الجريمة التي تقعشر لها الأبدان، وجاء فيه: «ورد إخبار لشرطة ناحية خربة المعزة بطرطوس حول حصول إطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور ووقوع وفيات وإصابات».

سوري يقتل 5 من أفرد أسرته

أوضحت وزارة الداخلية السورية: «على الفور توجهت دوريات من ناحية خربة المعزة ومنطقة طرطوس والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث وبالتحقيق الأولي تبين إقدام المدعو (هيثم_ م ) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي- م) وزوجة شقيقه( أمل- ق) وأبناء شقيقه( قيصر-وبحر- ونور الهدى)».

وأضاف بيان لوزارة الداخلية السورية حول الجريمة المأساوية: «هذا أدى إلى وفاتهم وإصابة نور الهدى، ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون».

تفاصيل جريمة أسرية هزت سوريا

وأشار بيان وزارة الداخلية السورية: «تم إسعاف كل من مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى، ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، منوها: التحقيقات ما زالت مستمرة».

وتركزت تعليقات رواد المنصات الاجتماعية السورية على استهجان اقتراف شخص جريمة إبادة لأسرة شقيقه لمجرد خلاف مادي مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرم.

