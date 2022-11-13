نجم منتخب نيجيريا السابق: نجاح صلاح ليس بالحظ.. وأعشق الزمالك وجماهيره

أكد جاربا لاوال نجم المنتخب النيجيري السابق، أنه يشجع نادي الزمالك بسبب جماهير الأبيض حين شاهدتهم ١٩٩٥ حين لعبت مع الترجي ضد الأبيض.

وقال لاوال، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "محمد صلاح وساديو ماني أفضل اللاعبين الأفارقة خارج القارة".

وأضاف: "لا أتفق مع تصريحات فينسنت أبو بكر عن صلاح، وسواء تلعب في فريق كبير أو صغير ففي النهاية هي مباراة ١١ لاعب ضد ١١ آخرين".

وتابع: "محمد صلاح لاعب سريع وهداف وهذا سبب تألقه وليس الحظ".

وأتم: "أنا زمالكاوي وجمهور الزمالك الرائع سبب حبي للفريق".