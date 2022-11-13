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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

غادة والي
غادة والي

قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة مثل الاعتداء على الغابات وقطعها وهذا يحدث في أفريقيا وامريكا اللاتينية لتهريب اخشاب الأشجار.

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غادة والي: كوب 27 الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة بعدد المشاركين

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واضافت "غادة والى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن قطع الأشجار الموجودة في الغابات يؤثر علي ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأكسجين، والأشجار هي التي تحمي الكرة الأرضية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابعت غادة والى أنه يتم تهريب النفايات الخطرة البلاستيكية الممنوع تناولها والتي لا يتم تدويرها فهناك بعض العصابات التابعة للجريمة المنظمة تقوم بتهريب هذه المواد والقاءها في مناطق خارج المياة الإقليمية.

مكتب الأمم المتحدة غادة والى الأمم المتحدة قطع الأشجار أمريكا اللاتينية درجة الحرارة

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