غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة مثل الاعتداء على الغابات وقطعها وهذا يحدث في أفريقيا وامريكا اللاتينية لتهريب اخشاب الأشجار.

واضافت "غادة والى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن قطع الأشجار الموجودة في الغابات يؤثر علي ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأكسجين، والأشجار هي التي تحمي الكرة الأرضية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابعت غادة والى أنه يتم تهريب النفايات الخطرة البلاستيكية الممنوع تناولها والتي لا يتم تدويرها فهناك بعض العصابات التابعة للجريمة المنظمة تقوم بتهريب هذه المواد والقاءها في مناطق خارج المياة الإقليمية.