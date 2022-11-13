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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

زراعة أنف امرأة في
زراعة أنف امرأة في ذراعها

تمكن الأطباء من إجراء عملية زرع أنف لامرأة فرنسية بعدما فقدت جزءًا كبيرًا من أنفها خلال رحلة علاج السرطان، وقرر الأطباء استبدالها.

منذ 2013، عاشت المرأة الفرنسية بدون أنف بسبب إصابتها بسرطان تجويف الأنف، على الرغم من محاولات إعادة الزراعة وفشل الأطراف الصناعية، ولكن اليوم، بفضل التقنيات الطبية الناشئة، أصبح لديها أنف جديد زرعه الأطباء على ذراعها.

زراعة أنف امرأة في ذراعها 

ابتكر الأطباء أنف مخصص لها، مصنوع من مادة حيوية مطبوعة ثلاثية الأبعاد لاستبدال الغضروف، ثم قاموا بزراعتها في ساعدها.

وباستخدام طعم جلدي من صدغها غطوا الأنف البديل، نمت الأنف المبتكرة على ذراعها لمدة شهرين قبل أن يتم زرعها في وجهها.

وفي عملية جراحية رائدة حققت نجاحًا باهرًا، قام جراحو الأنف والأذن والحنجرة (ENT) وجراحو عنق الرحم والوجه الجراحة المجهرية في مستشفى جامعة تولوز ومعهد كلوديوس ريجود، بربط الأوعية الدموية في الذراع بأوعية في الوجه وزرعوا الأنف بنجاح.

وبعد 10 أيام من العلاج في المستشفى و3 أسابيع من تناول المضادات الحيوية، أبدت المريضة أداءً حيويًا وأصبحت الأنف تعمل بشكل جيد.

أنف زراعة أنف مريضة فرنسية السرطان علاج السرطان سرطان تجويف الأنف اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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