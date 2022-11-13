كولر يحضر مفاجأة لتدعيم الأهلي فى الفترة القادمة .. تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، ينوي اكتشاف المواهب في فرق الشباب والناشئين في النادي الأهلي لتدعيم الفريق فى الفترة القادمة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته بموقع فيسبوك “كولر ينوي اكتشاف المواهب في فرق الشباب والناشئين في التنادي الأهلي والدفع بها في الفريق الأول تدريجيا”.

يذكر أن كشف فرج عامر رئيس مجلس ادرة نادي سموحة السابق عن سر عدم إعادة مباراة المنتخب الأول والسنغال في التصفيات النهائية لـ كأس العالم قطر 2022

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” :" علشان الناس اللي بتسألني ليه مباراة لسنغال لم تعاد ، اتحاد كرة القدم هو المسئول عن ضياع حق مصر من أول دقيقة لآخر ثانية أوهمونا أنهم راحوا المحكمة الرياضية وڤيڤا رفض يديهم أي مستندات، وقبل كل دة اسمع الكابتن وائل جمعة قال إيه".