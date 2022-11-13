شريف عبد المنعم : مباراة بلجيكا "احتكاك" قوي.. والمنتخب خسر جهود الونش

أشاد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق بمواجهة المنتخب الوطني لنظيره البلجيكي الجمعة القادمة ، مشيراً إلى أنها ستكون احتكاك قوي للفراعنة و أول اختبار حقيقي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN :" مباراتي ليبيريا و النيجر ، ليسا مقياس للحكم على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، نظراً لتواضع مستواهما الفني ، على عكس مباراة بلجيكا الجمعة القادمة ، فهي احتكاك قوي للاعبي الفراعنة

وأكمل : أول اختبار حقيقي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، نظراً لقوة المنافس و امتلاكه للعديد من اللاعبين المميزين مثل هازارد نجم ريال مدريد و لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ، بالإضافة إلى كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي".

و أضاف : " المنتخب الوطني سيفتقد بشدة إلى جهود محمود حمدي الونش للإصابة التي لحقت به مؤخراً ، و كنت أتمني استمرار حسام عبد المجيد لتعويضه".