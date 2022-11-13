قارئ يستغيث بصدي البلد لعلاج ابن جاره المريض

أرسل القارئ محمد محمود يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود طفل يعاني من أمراض نادرة ويحتاج العلاج وأهله لا يستطيعون علاجه علي نفقتهم .



وقال في استغاثته يوجد طفل عمره عام ونصف سنه لايستطيع الحركة أو الجلوس ولايستطيع الكلام ومريض بصفه مستمرة والمناعة ضعيفة وحجم الرأس صغيرة وعنده ارتخاء في العضلات والأعصاب وذهبنا للأطباء منهم من قال انه يحتاج عمليه واخرين لجأوا للعلاج ومش عارفين حالته ايه ولا حد قادر يساعدنا بأي حاجه .

وأشار إلى أن اهل الطفل علي قد حالهم ولا يستطيعون الانفاق علي علاجه والعلاج مرتفع ويحتاج الي علاج طبيعي كل شهر مطالبا المسؤولين بسرعة علاج الطفل علي نفقة الدولة للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01207679037، 01145535875.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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