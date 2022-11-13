محمد صلاح يحتفل بـ فوز ليفربول على ساوثهامبتون .. شاهد

احتفل محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزى ، بفوز فريقة على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ أنفيلد رود” .

ونشر محمد صلاح عدة صورة له من المبارة عبر خاصية استورى بـ حسابة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

فاز فريق ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ أنفيلد رود” في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

و بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 22 نقطة في المركز السادس، فبما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.