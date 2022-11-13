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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زنجبيل وشوربة.. 8 أطعمة صحية تبعد عنك أمراض الشتاء طول الموسم

برد الشتاء
برد الشتاء

في فصل الشتاء ، يجب تناول مثل هذه الأطعمة ، فهي دافئة وصحية وفقًا للخبراء، للحفاظ على دفء الجسم في الشتاء ، يجب اختيار العلاجات المنزلية والأطعمة بدلاً من الخيارات باهظة الثمن سيكون هذا العلاج اقتصاديًا في جيبك إلى جانب درء البرد في الشتاء.


شوربة ساخنة

وفقًا لـ Healthline ، فإن الحساء المكون من الخضار والمصنوع من البقول أو الحبوب أو أي شبه سائل آخر هو أفضل الطرق للتغلب على البرد خلال فصل الشتاء أضف قليل من الملح والفلفل والقرفة والتوابل الأخرى داخل الحساء هذه وصفة رائعة لصنع شوربة لذيذة ، والتي تحافظ أيضًا على دفء الجسم.

فوائد الأطعمة غير النباتية

من خلال تناول الأطعمة غير النباتية ، تزداد درجة حرارة الجسم وتتوفر الطاقة أيضًا يوجد الحديد والبروتين بكميات كبيرة من غير الخضار ويساهمان أيضًا في الحماية من الأمراض عن طريق زيادة التمثيل الغذائي يمكنك تناول الأطعمة غير النباتية المطبوخة تمامًا ، في الحساء أو الكاري أو المحمص.

مشروبات ساخنة

شرب المشروبات الساخنة للتغلب على البرد أمر محبوب من قبل جميع ربات البيوت والعاملين أو أفراد الأسرة المتقاعدين يحب الجميع تناول المشروبات الساخنة المفضلة لديهم ، والشاي ، والقهوة ، والحليب المنكه ، والشوربات ، والعصائر ، و decoctions على فترات منتظمة من اليوم هذه المشروبات اللذيذة تبقيك دافئًا طوال اليوم.

سمن

السمن هو المكون الطبيعي الأكثر تفضيلاً ، والذي يستخدم مع كل وجبة ، ودال ، وخضروات ، وشباتي ، وحليب ، إلخ. يحافظ الزبادي على ارتفاع درجة حرارة الجسم ويقوي مناعة الجسم . يمكن استخدامه في الطهي وكذلك في شكله الخام.

زنجبيل

وفقًا لدراسة نُشرت على NCBI ، بصرف النظر عن كونه أكثر الأعشاب فعالية للسعال والبرد ، فإن الزنجبيل هو وسيلة فعالة لتدفئة الجسم عن طريق زيادة تدفق الدم. يمكن استخدامه كعشب في الشاي أو بغليه في الماء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا استخدام المواد الخام للحصول على راحة فورية من التهاب الحلق.

فواكه مجففة

تعتبر الفواكه الجافة مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية وتزيد من درجة حرارة الجسم. تعتبر الفواكه الجافة أيضًا خيارًا جيدًا للطعام ، كما أن تناولها بكميات صغيرة يعطي الكثير من الطاقة. توفر بعض الفواكه الجافة أيضًا الحديد ومن الأفضل استهلاكها في أي موسم. لكن يجب أن تستهلك في الشتاء.

جاجري

إنه المُحلي الأكثر استخدامًا في أجزاء مختلفة من بلدنا، الجاجري الغني بالحديد يحسن الجهاز الهضمي ويحتفظ بحرارة الجسم. كما أنه يعالج الإمساك ويزيد من التمثيل الغذائي. في فصل الشتاء ، يجب تناول كمية صغيرة من الجاجرجي بعد الوجبات كل يوم .

بذور السمسم

تؤكل بذور السمسم على شكل حلوى أو لادوس أو مسحوق أو أي خليط آخر. هذه طريقة رائعة للحفاظ على دفء الجسم. عن طريق تناول السمسم ، يحصل الجسم على الحديد والكالسيوم. يتوقف عن البرودة عن طريق تناوله.

التمثيل الغذائي أطعمة صحية فصل الشتاء التهاب الحلق ​​​​​​​health

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