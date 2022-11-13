مصرع طفلة وإصابة والدتها في تصادم توكتوك وتروسيكل بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمدينة منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء احمد جمال مدير امن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمدينة منفلوط بوقوع حادث تصادم توك توك وتروسيكل بدون لوحات بشارع المحطة ووجود حالة وفاة ومصاب .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " زمزم . ع .م " 3 سنوات وإصابة والدتها " أم هاشم . م .ج " 40 عاما ، تم نقل الجثة إلى مشرحة منفلوط والمصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم التحفظ على السائقين ، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة .