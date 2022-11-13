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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد لشخصين قتلا آخر في خصومة ثأرية بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخصين بالسجن المؤبد لقتلهما شخصًا أخذًا بالثار بمركز أبنوب .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و حسن سعيد داود وأمانة سر خميس محمود .
تعود وقائع القضية رقم 5753 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى انه في الأول من شهر ابريل عام 2021 قام المتهمان "محمود . م . م" و"صالح . ع . ص" بقتل المجني عليه "محمود . غ . م" أخذا بالثأر .

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بيتا النية على قتل المجني عليه وقاما بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية " لتنفيذ مخططهم وقاما بتتبع المجني عليه حتى أن شاهدا واقفا بجوار قطعة ارض زراعية خاص به وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبه مما أسفر عن وفاته وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي .

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