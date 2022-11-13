عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاش: الرئيس السيسي يقدم دعما غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

 أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم دعما غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، مشددا على أن عهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعما لهذا القطاع.

وقال المهندس شاش، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، على هامش مؤتمر عربي لدعم المشروعات اختتمت أعماله بالعاصمة عمان مؤخرا، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.

وأضاف أن التجربة المصرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت كبيرة وسريعة جدا، مشيرا إلى أن جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنشئ في عام 2017 لتصبح المهمة المنوط بها تنمية هذا القطاع مع باقي أجهزة الدولة.

وأشار شاش إلى أنه تم إصدار قانون جديد رقم 162 لسنة 2020 بشأن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويشمل مجموعة كبيرة من الحوافز والمزايا، موضحا أنه تم وضع تعريف موحد ويشمل أيضا القانون التعامل مع القطاع غير الرسمي، حيث يقدم مجموعة كبيرة من الحلول.

وكشف المهندس شاش أن الجهاز يقدم حزمة كبيرة من الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الجهاز يستطيع أيضا مساعدة الشباب في إيجاد فكرة المشروع، وإيجاد دراسة الجدوى واستخراج المستندات اللازمة للمشروع من سجل وبطاقة ضريبة ورخصة مزاولة نشاط وتقديم التمويل وكذلك تقديم خدمات التسويق المتعددة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات عبارة عن مجموعة متكاملة من الخدمات يستطيع الجهاز تقديمها لأصحاب المشروعات، موضحا أن هذا هو دور الجهاز وليس فقط تقديم الدعم المالي كما يعتقد البعض. 

وحول دور جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في القاهرة مؤخرا، ومنها التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، أوضح المهندس طارق شاش، أن الجهاز له دور في تفعيل توصيات المؤتمر وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

ونوه إلى أن الجهاز يرأس اللجنة الاقتصادية المسئولة عن توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الجهاز ضخ في المرحلة الأولى حوالي مليار و400 مليون جنيه في شكل قروض أغلبها مشروعات متناهية الصغر وحوالي 60 ألف مشروع ويستمر في المرحلة الثانية والثالثة.

وتابع المهندس شاش، أن الجهاز لا يقدم تمويلا فقط وإنما ينسق أيضا مع كافة الجهات منها البنك المركزي ويقدم تمويل بنوك، وشركات التمويل متناهية الصغير والجمعيات الأهلية التي تنظمها هيئة المراقبة المالية. 

كما كشف أنه تم ضخ الأموال من الشركات والجمعيات ومثلها من البنوك غير ما يقدمه جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن كل البنوك لديها قطاعات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن النتائج التي توصل إليها الجهاز بشأن عمليات الدعم للمشروعات، قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن مجهودات جهاز دعم المشروعات بدأت تؤتي ثمارها وأصبح هناك اهتمام بالحوافز، وكذلك أصبح هناك ثقافة مجتمعية أكثر جدية لفكرة ريادة الأعمال.

وأضاف المهندس شاش أن مصر ترتيبها في ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة "المرحلة الثانية أو الثالثة" أصبح الأعلى على مستوى شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد الصفقات التي تتم في مصر هي الأعلى في منطقتنا والشباب المصري لديه القدرة على تقديم الابتكارات وكل جديد.

وأردف أن وجود البيئة الداعمة وحاضنات كثيرة وصناديق استثمار ضد المخاطر فعلت فكرة إقامة مثل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الجهاز لديه أكبر برنامج حكومي بـ50 مليون دولار أمريكي ،ونقوم بتمويل صناديق الاستثمار التي تقوم بدورها بتمويل المشروعات الناشئة حتى نسد الفجوات الموجودة في التمويل لأن هذا النوع من المشروعات يعمل قيمة مضافة كبيرة وسريعة النمو وتؤدي إلى توظيف عدد كبير وخصوصا من الشباب.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية، موضحا أن الجهاز لديه برنامج وخطة لزيادة الصادرات، ويعمل على جميع الملفات الصناعية والزراعية والخدمية والتكنولوجية.

وشدد على أن 98% من القطاع الخاص من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونعمل على زيادة مساهمته في الإنتاج، كاشفا أن الجهاز مشارك أساسي في مبادرة حياة كريمة ويعمل على ذلك بشكل كبير.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة هي الأضخم في مصر وخارجها لأنها تمس عددا كبيرا من المواطنين، موضحا أن الجهاز يعمل على توفير فرصة عمل للمواطنين في هذه المبادرة وهو دور المشروعات الصغيرة ومحور التنمية الاقتصادية الذي يحرص عليه الجهاز.

وحول ورقة العمل التي يقدمها الجهاز في المؤتمرات الدولية لشرح دوره، أكد المهندس طارق شاش، أن التجربة المصرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محل تقدير في العالم العربي كافة، مشيرا إلى وجود تعاون مثمر وجيد وخصوصا مع الأشقاء في الأردن بشأن مثل هذه المبادرات.

وأعرب عن شكره لدعوة مصر لحضور القمة العربية لريادة الأعمال بالأردن، مشيرا إلى أنه شارك في العديد من المناقشات واستعرض تجربة مصر الفريدة في هذا القطاع ولقيت ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا.

وتحت شعار "فرص عابرة للحدود"، اختتمت القمة التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بمشاركة شباب مصري يعرض أفكاره ومشروعاته ليعبر عن فرص الاستثمار في مصر في ظل مناخ استثماري يحظى ببيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي في مختلف القطاعات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار ينهار بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد وصول الكرتونة لـ50 جنيها بالمزرعة.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

مش بشيل كل حاجة.. يوتيوبر شهيرة تصدم متابعيها.. كيف اكتشفت إصابتها بمرض مزمن؟

قبل إعلان مفاجآته.. ترامب يحتفي بزفاف ابنته على رجل أعمال عربي| صور

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

عذبوه حتى الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص وإلقاء جثته وسط المقابر

خطأ شائع في الصلاة على النبي .. الإفتاء تحذر منه

ترشيحاتنا

قمة المناخ.. التنفيذ الفعلي لأول مرة |مبادرات وتحركات عالمية من أم الدنيا

رسالة لجميع العقلاء.. تحذير روسي جديد من استخدام أسلحة دمار شامل بأوكرانيا

تغير المناخ: الثلاثاء ذروة سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع

شوبير يدافع عن الحضري في أزمته مع مدرب المنتخب الأولمبي

قضيتنا حماية الوطن وشعبه.. البرهان: لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة

شوبير يكشف كواليس ستاد الأهلي الجديد بالتعاون مع راعي بايرن ميونخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بلوجر تفاجئ معجبيها.. أنفها بدون عظام|فيديو

بعد رجوع شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب..طبيب نفسي يحذرمن المصالحة السامة

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

فيديو

لاندعّم مدمنين ومضطربين نفسيًا.. إعلامية تهاجم شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب|فيديوجراف

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ