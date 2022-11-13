تغير المناخ: الثلاثاء ذروة سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ ، أن هناك توقعات باستمرار مناوشات سقوط الأمطار اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا مابين خفيفة ومتوسطة .



ذروة سقوط الأمطار



وكشف “فهيم” خلال تصريحات له ، عن يوم ذروة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي ، حيثُ أنه تصل الأمطار إلى ذروتها يوم الثلاثاء المقبل .





طقس اليوم



وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن لابد من الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة الفترة القادمة بسبب برودة الجو في الساعات المتأخرة والساعات الأولي من الصباح وقت خروج الجميع لأعمالهم ودراستهم، مشيرا إلى أن في هذا الوقت في كل عام تنخفض معدلات درجات الحرارة.

واضاف "محمود شاهين" خلال تصريحات متلفزة ، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع وستكون هذه الأمطار على مناطق في السواحل الشمالية ومناطق في الوجه البحري، موضحا أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع الدكتور محمود شاهين أنه لن تكون هناك أمطار قوية تؤثر علي الأعمال اليومية، مضيفا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل المتأخرة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس اليوم حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، منوهة بأن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا .

وتابعت "غانم" ، أن هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة ، والمتوسطة على مدار اليوم مما يساعد على الاحساس بانخفاض الحرارة خلال فترات النهار .

ونوهت " غانم " ،أن الأجواء اليوم معتدلة تماما خلال النهار على المناطق الشمالية ، والقاهرة الكبرى ، ومائل للحرارة على جنوب البلاد .

فرص سقوط الأمطار

وأشارت ، إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ، اليوم ، موضحة : " الأمطار ستكون فقط على المناطق الساحلية الموجودة على البحر المتوسط " .

ولفتت ، إلى أن سقوط الأمطار ينحصر ، اليوم ، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، وشمال الوجه البحري ، والسواحل الشمالية الشرقية في دمياط ورفح والعريش ، وتمتد فرص الأمطار لبعض المناطق من جنوب البحر الأحمر .