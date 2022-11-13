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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضعف الإنتاج.. محافظ قنا يكشف تفاصيل إطلاق مشروع الزراعة بدون تربة بمؤتمر المناخ|فيديو

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداوودي  محافظ قنا  ، إن فكرة مشروع الزراعة بدون تربة الذي شارك في مؤتمر المناخ جاءت انطلاقا م مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " ، والتي غيرت واقع أهالي القرى والنجوع .

وتابع محافظ قنا ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن المحافظة تستشعر مسؤوليتها للمشاركة في هذه المبادرة ، وتبني فكرة التمكين الاقتصادي للأهالي ، وتدشين مشروع الزراعة بدون تريه للتوافق مع الزيادة السكانية العالمية .

وأردف محافظ قنا ، أن العالم يحتاج لوسائل غير تقليدية للزراعة ، موضحا أن الزراعة بدون تربة هو نوع من الزراعة الرأسية التي تعتمد على أن يكون جدر النبات في وسط مائي أو حوض سمك .

وأوضح أن النوع الأخر من الزراعة يكون من خلال تغذية النبات عن طريق الهواء ، ومن خلال مضخات الضغط العالي ، مشيرا إلى أن النوع الذي تبتنه محافظة قنا هو الذي تقوم به وكالة ناسا لإمداد رواد الفضاء بأكل طازج .

الزراعة بدون تربة 

ولفت إلى أن هذه الزراعة صديقة للبيئة ، وتنتج منتجات طبيعية بدون كيماويات ، ولا تستخدم المياه سوا بنسب ضئيلة جدا تصل لـ 10 % من المياه المستخدمة في الزراعة العادية ، ويساعد على الأمداد بضعف المنتج ، منوها أن هذه الزراعة موجودة في حضارة " بابل " منذ مئات السنين . 

محافظ قنا توك شو الزراعة بدون تربة برنامج صباح الورد الزراعة

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