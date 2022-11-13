وزير الزراعة: القيادة السياسية حريصة على تشجع العمل والانخراط مع إفريقيا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه دائمًا ما تحرص القيادة السياسية على تشجيع العمل والانخراط مع الدول الإفريقية وتقديم الدعم اللازم لها، موضحًا أن كل ما تم إطلاقه من مبادرات اليوم لا تقتصر على مصر وحسب وإنما هي لكافة الدول الإفريقية والدول العربية أيضًا.







وأضاف “القصير” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اهتمام العالم في ظل التحديات الثلاثة التي تم مواجهتها في الأعوام الماضية بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم التغيرات المناخية، منصبة في قضية الأمن الغذائي واصفًا إياها بالقضية المحورية.



وأكد وزير الزراعة، أنه دائمًا مايوجد تعاون مستمر بين الدولة المصرية وكل المختصين بالزراعة والبيئة في الكثير من الدول، موضحًا أن العلاقة بين الزراعة والمياه علاقة وثيقة وقوية.

