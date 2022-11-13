وصول المدير الفني الجديد لأسوان من الإمارات.. صور

وصل مساء أمس السبت إلى أسوان، أيمن الرمادى قادما من الأمارات ليتولى مسئولية قيادة الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان .

واستقبله لدى وصوله نادى أسوان الرياضى، المستشار الدكتور الشافعى صالح وأعضاء نادى مجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة وقدامى كرة القدم بالنادى ورابطة المشجعين.

ونظمت إدارة نادى أسوان، ممرا شرفيا من لاعبى أكاديمية البراعم والموهوبين بالنادى وتم إهدائه باقة من الورود تعبيرا عن سعادة الجميع بهذه الخطوة نظرا لما يمثله الكابتن أيمن رمادى من قيمة فنية كلاعب سابق بنادى أسوان موسم 90/91 ومدير فنى محترف بالدوريات العربية الأماراتى والعمانى لأكثر من عشرين عاما، حقق فيها عدة إنجازات على مستوى الصعود لدورى المحترفين والبقاء به سنوات متصله وحصولة على جوائز عديدة كأفضل مدرب محترف خارج مصر عدة مرات.

وأكد المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على سعادة وثقة مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالنادى بهذه الخطوة واعدا بتوفير كافة مقومات وأجواء الهدوء والإستقرار التى تساعد على نجاح المدير الفنى الجديد للفريق وجهازه فى أداء مهمته والتى تنتظرها الجماهير بتحسن الأداء والنتائج مع إستئناف مسابقة الدورى العام.

وعبر الكابتن أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى، عن سعادته بهذا الاستقبال داخل ناديه وشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان وإدارة الكرة بالنادي على جهودهم المستمرة لتحقيق طموحات جماهير النادى وخلال الجلسة الودية التى جمعت المدير الفنى الجديد وإدارة نادى أسوان وقدامى كرة القدم بالنادى .

وعبر عن سعادته بلقاء قدامى كرة القدم وزملاء الملعب السابقين واثقا فى دعمهم ومساندتهم لفريقهم على الدوام ،وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الجميع.

وأوضح أن فلسفته الإدارية فى إدارة شئون الفريق تعتمد على ضوابط تطبيق النظام داخل وخارج الملعب ولن يسمح بأن يقترب أحد من خصوصية عمله أو العبث بشئون الفريق وطالب الجميع بوحدة الصف وتحمل المسئولية كل فى تخصصه وأن تكون الدوافع والطاقة الإيجابية شعار المرحلة القادمة إداريا وفنيا.

وألتقى الكابتن أيمن الرمادى خلال الجلسة الأولى لظهوره بنادى أسوان، بجهازه المعاون وأتفق معهم على الحدود الفاصلة لمهامهم وناقش معهم برنامج إعداد الفريق فى الأسبوع الأول.

هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، التدريب الأول له عصرا اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفنى الجديد بإستاد أسوان، ويشهد نادى أسوان الرياضى مساء اليوم مؤتمرا صحفيا لتوقيع العقد وتقديم المدير الفنى الجديد كابتن أيمن الرمادى لوسائل الإعلام.