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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة بالمنوفية تبحث تفعيل امكانيات كوادر العمل المتاحة

صدى البلد

عقد  وكيل الوزارة ، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، اجتماعا بالمسؤولين بالشؤون الإدارية لبحث مجموعة من الملفات المهمة والعاجلة، وكان في مقدمتها كيفية مواجهة قلة القوى الوظيفية والسائقين وسبل الوصول إلى حلول جذرية.

وأكد مدير المديرية أننا "معا نستطيع": بموظَّف ناجح يَتحلَّى بالإخلاص وإتقان العمل وينضبط بضوابط السلوك الوظيفي المتميز للتغيير المطلوب، ومنه إلى نجاح المنظومة "معا نستطيع" هو نجاح في تَحقيق الأهداف لأنَّ "يد الله مع الجماعة"، مشيرا إلي أن "معا نستطيع"  فالتعاون يعني عقول مختلفة ، وأرواح مثقفة، وأعمال خالدة .

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام والعمل الجاد وضبط مواعيد العمل، والحضور، وسرعة إنجاز العمل، وأخيرا نسأل الله دوام  التوفيق والازدهار ومستقبل أفضل للجميع .

 

 

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