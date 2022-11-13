تعرف على الوضع الحالى لتنفيذ عدد من مشروعات حياة كريمة بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الوضع الحالى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى ينفذها مصنع٩٩٩ الحربى بمركز كفر سعد.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، لاجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، والعميد خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع المشروعات التى تنفذها الشركة ، كما بحثت " محافظ دمياط " كافة المعوقات التى تعرقل استكمال أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بعدد من القرى وناقشت آلية الانتهاء من تلك المشروعات.

وشددت" المحافظ " ، على إعداد خطة عاجلة لاستكمال منظومة العمل طبقًا لخطة زمنية ودراسة محددة لتحقيق طفرة بالمعدلات التنفيذية حتى يتسنى مواصلة تنفيذ أعمال مد شبكات المرافق الأخرى والبدء فى رصف الطرق.