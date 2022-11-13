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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه وإشعال النيران فى جثته بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد شقيقه لوجود خلافات أسرية.

حيث قام المتهم بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" بصدر وجسد المجنى عليه ثم أشعل النار بجسده، لجلسة الحادى عشر من الشهر المقبل للنطق بالحكم. 

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 687 لسنة 2021 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 3148 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "مجدى ع إ"، 36 سنة، ترزى حريمى، مقيم قها بمحافظة القليوبية، قتل عمدا شقيقه المجنى عليه "حمادة ع إ"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لذلك الغرض "جالون ممتلئ بمادة سريعة الاشتعال" وذلك على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين شقيقه المجنى عليه لخلافات أسرية.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه لأحد محطات الوقود وبصحبته جالون ملأه بمادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وذلك بعد أن نوى الخلاص من شقيقه المجنى عليه غير عابئ لرباط الأخوة وتوجه للمكان الذى ايقن تواجد المجنى عليه به سلفا "مسكنهما"، وحال سيره تقابل مع المجنى عليه وتجددت بينهم الاشتباك، وعلى إثر ذلك سكب مادة "البنزين" على جسد المجنى عليه، وأشعل النيران بجسده متجردا من كل مشاعر الإنسانية فالتهمت النيران جسد المجنى عليه وتم نقله للمستشفى إلا أنه فاضت روحه إلى بارئها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكان شهود العيان وتحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أكدت وجود خلافات عائلية بين المتهم والمجنى عليه، ونشبت بينهما مشاجرة هدد خلالها المتهم المجنى عليه بقتله، وبالفعل اصطحب زجاجة بها مادة البنزين والقى بها على صدر وجسد شقيقه ثم أشعل النيران في جسد شقيقه حتى فاضت روحه إلى بارئها.

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