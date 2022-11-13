الأوقاف: اعتماد 269 واعظة من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية

اعتمدت وزارة الأوقاف في إطار الدور التأهيلي الذي تقوم به مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، تم حتى تاريخه 269 واعظة من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية، ويقمن بأداء مهامهنّ الدعوية بتميزٍ إلى جانب الواعظات المعيّنات ، وعضوات هيئة التدريس ، وذلك على النحو التالي :

خريجات مراكز الثقافة الإسلامية

أولًا: الواعظات خريجات دفعة 2022م :

1. هبه سامي محمد الدسوقي الإسماعيلية الإسماعيلية

2. هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل الإسماعيلية الإسماعيلية

3. رانده عبد الرازق محمود جمعة الشرقية الإسماعيلية

4. عبير سعد فهمي العشري بورسعيد بورسعيد

5. نبيلة محمد جلال محمد جنوب سيناء جنوب سيناء

6. إيناس خيري عبد الصادق عمر جنوب سيناء جنوب سيناء

7. مدينة نحمده محمد أحمد جنوب سيناء جنوب سيناء

8. سارة ماهر عبد العزيز شفيق الجيزة الجيزة (بين السرايات)

9. زهراء حسن محمد الجيزة الجيزة (بين السرايات)

10. هالة عبد المقصود رشيدي الوادي الجديد الخارجة

11. بسمة أحمد حسين عبد الله الوادي الجديد الخارجة

12. ميادة مصطفى سلامة محمد القاهرة القاهرة (النور)

13. أسماء محمود عبد الفتاح الجيزة القاهرة (النور)

14. صفا فكري زكي الجزار القليوبية القليوبية

15. نسمة خالد عبد الله إبراهيم القليوبية القليوبية



ثانيًا: الواعظات خريجات دفعة 2021م :

1. ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

2. إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

3. سهام يونس أحمد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

4. مها أحمد صادق الأجهوري الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

5. هويدا رجب محمد الشرنوبي الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

6. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

7. جمالات صابر مهران حسنين الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

8. ميرفت ياسين حسيب ياسين الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

9. عبير إسماعيل علي سالم الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

10. شروق سيد محمد عبد الرحمن بني سويف بني سويف

11. جيهان عوض محمد زاهر الجيزة الجيزة

12. إيمان عبد الخير عبد الدايم الجيزة الجيزة

13. أسماء بسطاوي عبد الكريم الجيزة الجيزة

14. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة الجيزة

15. عزة علي صالح عطا الله القاهرة القاهرة (النور)

16. ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم القاهرة القاهرة (النور)

17. آية محمد محمد علي خطاب القاهرة القاهرة (النور)

18. سارة قطب إبراهيم قطب القاهرة القاهرة (النور)

19. ندى حمدي حسن مصطفى القاهرة القاهرة (النور)

20. هناء مصطفى أحمد أبو السعود القاهرة القاهرة (النور)

21. سيدة محمود موسى سليمان القاهرة القاهرة (النور)

22. دعاء سيد محمد شلبي القاهرة القاهرة (النور)

23. نسرين أحمد عبد الله الشحات القاهرة القاهرة (النور)

24. أسماء عبد المنعم سيد إمام القاهرة القاهرة (النور)

25. سماح عبد اللاه مصطفى محمد القاهرة القاهرة (النور)

26. جيهان عزالدين عبد الله بدوي القاهرة القاهرة (النور)

27. شرين محمود غيته عبد الجواد القاهرة القاهرة (النور)

28. مها رضوان عبد الرازق سالم القاهرة القاهرة (النور)

29. نسرين السيد مصطفى الموافي كفر الشيخ كفر الشيخ



ثالثًا: الواعظات من الدفعات السابقة:

1. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

2. عطيات محمود سالم زيدان الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

3. حنان متولي توفيق يوسف الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

4. بهيرة محمد بدر الدين خير الله الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

5. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد جاد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

6. أميمة غريب الداودي الحجاوي الإسماعيلية الإسماعيلية

7. ليلى عبد الوهاب مدني محمدين أسوان أسوان

8. زينب إبراهيم علي عبد الحليم أسيوط أسيوط

9. سلوى إبراهيم أحمد الجندي بني سويف بني سويف

10. إيمان مسعود علي مسعود بني سويف بني سويف

11. سحر محمود محمد همام بورسعيد بورسعيد

12. فاتن مسعد السيد السبع بورسعيد بورسعيد

13. منال بهجت السيد عوض بورسعيد بورسعيد

14. سكينه فريد عبد الحميد فراج بورسعيد بورسعيد

15. حنان إسماعيل محمد العشري بورسعيد بورسعيد

16. نزهه عثمان عثمان الحلوجي بورسعيد بورسعيد

17. نفين أحمد فؤاد حسين بورسعيد بورسعيد

18. فريدة عبد الرازق عبد الرازق بورسعيد بورسعيد

19. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم الجيزة الحصري

20. دعاء محمود ذكي الهلباوي المنيا المنيا

21. راوية عبد المنعم محمد خليل الجيزة الجيزة

22. سميحة محمد جودة محمد الجيزة الجيزة

23. غادة بهاء الدين إبراهيم الجيزة الجيزة

24. فاديه فؤاد حسن مرزوق الجيزة الجيزة

25. كاميليا محمد كامل إسماعيل الجيزة الجيزة

26. إيناس محمد عصمت جعفر الجيزة الجيزة

27. جيهان يس يوسف محمود الجيزة الجيزة

28. سحر محمد شوقي محمد المرسي الجيزة الحصري

29. سعاد محمد إبراهيم أيوب الجيزة الجيزة

30. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة الجيزة

31. منال عبد الوهاب أمين حامد الجيزة الجيزة

32. منال محمد جمال الدين محمد الجيزة الجيزة

33. ابتسام السيد أحمد البيه الجيزة الجيزة

34. أغاني أحمد صادق الجمال الجيزة الجيزة

35. آمال محمود علي البيومي الجيزة الجيزة

36. إيمان عبد الوهاب أمين الجيزة الجيزة

37. منى محمد محمد محمود القاهرة القاهرة (النور )

38. هبة محمود معاطي عبد العزيز الجيزة الجيزة

39. عزة محمد عادل عبد الرازق سوهاج سوهاج

40. آمال عبد الغني أحمد عبد الغني سوهاج سوهاج

41. عواطف عبد السميع عبد الرحمن يوسف سوهاج سوهاج

42. فوزية محمد عبد الرحيم محمد سوهاج سوهاج

43. سميحة عبد الرحمن بخيت سوهاج سوهاج

44. شادية عبد الكريم علي رشوان سوهاج سوهاج

45. نادية محمود عبد الباري سوهاج سوهاج

46. نجاة محمد محمود عقيل سوهاج سوهاج

47. عواطف عبد الفتاح سيد محمد سوهاج سوهاج

48. هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل سوهاج سوهاج

49. جيهان تمام عطية السيد أحمد سوهاج سوهاج

50. سعدية السيد علي محمود سوهاج سوهاج

51. مرفت محمد أبو الفضل عبد العال سوهاج سوهاج

52. فكيهة إبراهيم علي أبو إبراهيم شمال سيناء القاهرة (النور)

53. نجوى أبو بكر حسين العيسوي الغربية الغربية

54. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية الغربية

55. نعمات محمد محمود العطار الغربية الغربية

56. ميرفت السيد مرسى عجور الغربية الغربية

57. سها أحمد توفيق الهرميل الغربية الغربية

58. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية الغربية

59. سهير محمد إبراهيم المحض الغربية الغربية

60. أماني السيد بدوي نوار الغربية الغربية

61. سحر رؤوف صبري ناجي الغربية الغربية

62. صفاء محمد صبري سعودي درويش الغربية الغربية

63. حنان أحمد عبد العزيز الغربية الغربية

64. ماجدة إبراهيم موسى الغربية الغربية

65. إيمان محمد سالم عثمان غنيم الغربية الغربية

66. سوزان زين الدين عبد المحسن محمد الدمنهوري الغربية الغربية

67. عبير عبد المنعم محمد الصبري الغربية الغربية

68. غادة أحمد فريد هنيدي يوسف الغربية الغربية

69. سناء سيد سيد جمعة الفيوم الفيوم

70. سناء كامل عبد التواب شعبان الفيوم الفيوم

71. يمنى محمد أبو النصر مقدم القاهرة القاهرة (النور)

72. وفاء عبد السلام عبد السلام القاهرة القاهرة (النور)

73. ميرفت عزت محمد عثمان القاهرة القاهرة (النور)

74. أمنية محمد عبد الجواد القاهرة القاهرة (النور)

75. حميدة عباس محمد النمر القاهرة القاهرة (النور)

76. خديجة عباس محمد النمر القاهرة القاهرة (النور)

77. غادة محمد شريف أحمد القاهرة القاهرة (النور)

78. أمثال طه حسن الكسار القاهرة القاهرة (النور)

79. آمال محمد يسري قنصوه القاهرة القاهرة (النور)

80. نفين حسن أنور أحمد القاهرة القاهرة (النور)

81. أميرة محمد أحمد خيري القاهرة القاهرة (النور)

82. مريم محمد فؤاد بازرعة القاهرة القاهرة (النور)

83. نصرة مصطفى حسن توفيق القاهرة القاهرة (النور)

84. شهيرة محمد أحمد تاج الدين القاهرة القاهرة (النور)

85. منال محمود صفوت السيد القاهرة القاهرة (النور)

86. دينا محمد حسن جدامي القاهرة القاهرة (النور)

87. مايسة حسين سيد نياظ القاهرة القاهرة (النور)

88. منال عبد المنعم محمد خفاجي القاهرة القاهرة (النور)

89. أمينة ثابت محمد السفري القاهرة القاهرة (النور)

90. إيمان حسني حسن محمود القاهرة القاهرة (النور)

91. هالة محمد أحمد الصباغ القاهرة القاهرة (النور)

92. نهله عبد القادر محمد القاهرة القاهرة (النور)

93. حنان حسن حسن محمود القاهرة القاهرة (النور)

94. إنجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة القاهرة (النور)

95. إيمان عبد المنعم مصطفى الليثي القاهرة القاهرة (النور)

96. فيفيان حسن يوسف عفيفي القاهرة القاهرة (النور)

97. شيرين فتحي عبد الحميد القاهرة القاهرة (النور)

98. لمياء محمد حسني بشارة القاهرة القاهرة (النور)

99. مها سيد دسوقي القاهرة القاهرة (النور)

100. نجوى عزت سعد زغلول القاهرة القاهرة (النور)