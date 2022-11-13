أندرو محسن: تكريم النجوم الراحلين بشكل لائق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. والفيلم العربي مفاجأة الدورة 44| حوار

تولى الناقد أندرو محسن مهمة مدير المكتب الفني للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الرجل الثالث في الحدث الفني المرتقب بعد رئيس المهرجان حسين فهمي ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس.

وتحدث أندرو محسن في حوار مع موقع صدى البلد حول أبرز مفاجآت المهرجان هذا العام، والتحديات التي واجهتهم سواء في عدم وفرة الأفلام مثل العام الماضي بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، وما يميز الدورة 44، ودور الرقابة في اختيار الأعمال.

أندرو محسن

وإلى نص الحوار

ما سبب قلة عدد أفلام المهرجان هذا العام عن السابق؟

أفلام مهرجان القاهرة هذا العام ليست أقل من السنة الماضية، ولكنها أقل من الأعوام السابقة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وعدم توفر أعمال بجودة جيدة

لدينا 14 فيلما في المسابقة الدولية، وقد نضيف لها عملا جديدا، ولكن الدول المشاركة أقل عما سبق بسبب جودة الأعمال المقدمة، وبشكل عام كان لدينا في السابق وفرة من الأفلام الجيدة رغم المنافسة مع مهرجانات أخرى.

من مميزات قلة عدد الأفلام هي زيادة عدد العروض، ما يسمح للجمهور بمشاهدة الأعمال المنتظرة بمساحة أكبر مما سبق، ولدينا حوالي 70 فيلما جديدا وجيدا في المسابقات المختلفة.

لماذا تم إلغاء تقليد دولة ضيف الشرف؟

إلغاء تقليد الدولة ضيف الشرف قرار فرضته جائحة كورونا، ووجود صعوبة في استضافة ضيوف الدولة المختارة وقلة عدد الأفلام المصدرة منها أيضا، لكنها لم تلغ إلى الأبد.

ما سبب اختيار نعومي كاواسي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة بدلا من اسم عربي؟

المخرجة اليابانية نعومي كاواسي اسم مهم جدا في صناعة السينما، وهي من المرات القليلة التي يترأس فيها سيدة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بعد الفنانة يسرا.

لا توجد لدينا مشكلة في ترأس اسم عربي للجنة التحكيم، وكان مقترحا بالتأكيد بعض الأسماء، ولكن الاختيار يحدد على حسب قيمة الشخص أو الفنان، وإتاحة جدوله للوقت اللازم للقيام بالمهمة.

وهل تؤثر الآراء السياسية المعلنة في اختيارهم؟

مش بالضرورة المواقف السياسية ليست عائق أمام الاختيارات .. العام الماضي كان لدينا إمير كوستوريتسا وهو معروف بمواقفة السياسية القوية سواء في أفلامه أو آرائه المعلنة، ونعومي كاواسي مهتمة بحقوق الإنسان ولديها مواقف شبيهة.

بالتوازي مع cop27.. ماذا سيقدم المهرجان فيما يخص البيئة ومؤتمر المناخ؟

نعمل على برنامج موازي لعرض بعض الأفلام الخاصة بالبيئة، أو إقامة ندوات في هذا المجال.

حتى الآن لا توجد أي ملامح معلنة عن حفل الافتتاح.. فكيف سيكون شكله؟

سيضم حفل افتتاح مهرجان القاهرة هذا العام فقرات عن التكريمات، وإلقاء الضوء على الدورة 44 بشكل متكامل، وأسماء الجوائز.

كما سيتضمن تكريما يليق بالأسماء الراحلة عنا هذا العام وأبرزهم الفنان سمير صبري والمخرج علي عبد الخالق والفنانهشام سليم.

إلى أي مدى تتدخل الرقابة في اختيار أفلام وتضع محاذير للمهرجان؟

الرقابة دائما لديها محاذير، ولكن بالنسبة لمهرجان القاهرة فالسقف دائما يكون أعلى من العادي، وهم متفهمون لطبيعة المهرجان وأفلامه الدولية وجمهوره.

وأنه فرصة ومساحة جيدة لعرض مجموعة كبيرة من الأفلام اللي يصعب توفرها خارجه.

هل سيتفاجيء الجمهور بأعمال مثل فيلم ظافر العابدين العام الماضي؟

الأفلام العربية المشاركة ستكون مفاجأة بالنسبة للجمهور، الفيلم المصري 19 ب سيكون مفاجأة جيدة أيضا، ولدينا أفلام في المسابقة الدولية لها قيمة فنية عالية منها سرد وجزيرة الغفران.

لماذا تعرض أعمال درامية أو مسلسلات في مهرجان سينمائي؟

مؤخرا أصبح الاهتمام العالمي بالمسلسلات كبيرا سواء على مستوى الصناعة أو النجوم المشاركين، والحدود بين التلفزيون والسينما "دابت" في ظل أعمال المنصات والمدة القصيرة لعرض الحلقات.

ما سبب إلغاء طباعة كتب عن المكرمين مثل لبلبة هذا العام؟

المهرجان لن يطبع كتاب عن لبلبة، ولكن سيكون هناك نشرات عن المكرمين الثلاث وكأنه كتاب مضغوط بالكثير من التفاصيل، والسبب ليس توفير بالميزانية بقدر عدم إتاحة الوقت اللازم.