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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة سياسية: الصين ترفض العقوبات أحادية الجانب على روسيا|فيديو

ياي شين هوا باحثة
ياي شين هوا باحثة سياسية

قالت ياي شين هوا باحثة سياسية، إن موقف الصين ثابت بخصوص الأزمة الروسية الصينية، حيث أكدت أن العقوبات أحداية الجانب المفروضة على روسيا غير مقبول، مشيرةً إلى أن بلادها تدعو دائما إلى حل هذه الأزمة عبر الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية.

مساعدات إنسانية كبيرة قدمتها الصين

وأضافت هوا، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وتدعو إلى حدوث المزيد من الأزمات الإنسانية في المناطق المتعلقة، لافتةً إلى أن الصين أكدت في مختلف المناسبات أنها تعارض سياسة القوة وتدعو إلى التعددية.

وتابعت، أنه في الوقت الحالي يشهد الوضع الدولي تطورات كبيرة، والصين تدعو إلى التعددية وليس القطبية الواحدة، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تعتبر بلادها أكبر منافس في الوضع الدولي، وبخاصة في السنوات الأخيرة، ولكن بكين تحاول تعزيز العلاقات مع واشنطن.

وأشارت، إلى وجود تصاعد للتوترات بين البلدين في بعض القضايا مثل قضية تايوان، وبخاصة بعد زيارة بيلوسي لتايوان في أغسطس المنقضي، وهو ما يعد استفزازا كبيرًا للصين يمس سيادة الثوابت الوطنية الصينية.

وأوضحت: "هناك استفزازات أمريكية واضحة في البحر الجنوبي ومضيق تايوان، وهذا أمر يستهدف إلى تقويض الصين، وكل الصراعات في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان ناجمة عن استفزازات أمريكية".
 

 

 

الصين الأزمة الروسية الأزمة الروسية الصينية ياي شين هوا القاهرة الإخبارية

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