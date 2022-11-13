«المصريين الأحرار» بالسويس يختتم المرحلة الثانية لتعليم أساسيات فن التفصيل الحديثة

اختتم حزب المصريين الأحرار بالسويس، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لتعليم أساسيات فن التفصيل الحديثة التى نظمتها أمانة المرأة بالحزب بالمحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية المجتمعية في إطار تنمية المجتمع وتعليم الحرف المتميزة للمرأة للحد من البطالة ودعما للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة.

وجاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام وبإشراف عادل فاضل الأمين العام للمحافظة وعضو الهيئة العليا وتنظيم أمانة المرأة بقيادة سماح مهدي أمينة المرأة بالسويس وتنفيذ لجنة لجنة التنمية المجتمعية برئاسة مصممة الأزياء عبير نصيف،

وصرحت سماح مهدى أمينة المرأة أن الدورة تم تنفيذها على مدار ٦ أسابيع حيث تتعلم السيدات فن التفصيل بطرق حديثة بدءا من استخدام أدوات التفصيل وطريقة رسم الباترون ثم طريقة قص القماش وصولا لتفاصيل فن الخياطة خطوة بخطوة وتقدم لهم الاستشارات والمعونة في هذا المجال.

وأضافت أن الدورة تعد جزءا من برنامج معد لمستويات مختلفة من الأساسيات إلى الاحتراف لتكون المتدربة قادرة على عمل مشروع حقيقى يساعدها على تحسين مستوى المعيشة لمساعدة المرأة المعيلة وأيضا للجميع وسيتم تطبيقه على نطاق أوسع وأشمل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتعم الفائدة على الجميع لخدمة الاسرة والمجتمع.

وأكد عادل فاضل الأمين العام للمحافظة عضو الهيئة العليا، على استمرار حزب «المصريين الأحرار» في السويس فى تقديم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن وإيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأضاف فاضل ان الحزب نسق بروتكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لاتمام المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية للتفصيل وهى التدريب العملى على استخدام ماكينات الخياطة وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات.