عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف 18 شهرا بحد أدنى 6000 جنيه لـ2000 عامل في “كيما أسوان”

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود حالة من الاستقرار في شركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، مؤكدة حرص العاملين على مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج، بعد نجاح "مفاوضة جماعية" شاركت فيها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مع كافة الاطراف المعنية، حفظت من خلالها الحقوق المشروعة لـ2000 عامل، ونتج عنها صرف 18 شهراً لكل عامل،بحد أدنى 6000 جنيه.

وقال أحمد عزازي مدير المديرية، الذي تابع ميدانياً عملية سير العمل والانتاج داخل الشركة: إن العاملين بالشركة من الإدارة و النقابة تقدموا في خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة علي المتابعة لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف،في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

واضاف"عزازى" ، ان وفداً من المديرية زار الشركة ،استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلي إتفاق يرضي كافة الأطراف، مؤكدا على استمرار العمل والانتاج بالشركة.

IMG-20221113-WA0058
IMG-20221113-WA0058
IMG-20221113-WA0061
IMG-20221113-WA0061
IMG-20221113-WA0060
IMG-20221113-WA0060
IMG-20221113-WA0059
IMG-20221113-WA0059
IMG-20221113-WA0061
IMG-20221113-WA0061
IMG-20221113-WA0062
IMG-20221113-WA0062

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة

زيادة 16 قرشا.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

1457 للجرام.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 13-11-2022

وأنت السبب يابا.. فشل في برج القاهرة فقفز من أعلى القلعة|فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. الأخضر يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا

توقيعي للزمالك قتلهم.. عبد الله السعيد يطلق قذائفه المدوية ضد الأهلي

ترشيحاتنا

"كاف" يعلن توقيع عقود استضافة كوت ديفوار لأمم أفريقيا 2023

التغيرات المناخية تهدد قوت الغلابة.. هل تختفي الزراعة وتتحول الأراض لصحراء|تقارير صادمة

موقع عالمي يدعو السائحين لزيارة مصر .. ويؤكد: هذه الأماكن الأفضل

فتح باب التقديم للمعلمين للعمل في وظائف مدارس التكنولوجيا

انفجار إسطنبول.. السلطات تعلن العدد الرسمي للقتلى والجرحى

9 حالات للتصالح .. مشروع قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم حاجة الثقة.. مليونير يبحث عن زوجة بعد فوزه باليانصيب

لأول مرة.. شاهد| دينا الشربيني وشيرين رضا من كواليس عمل درامي

طفح جلدي يثير التساؤلات.. ما سر ظهور بقع حمراء في ذراع مايان السيد | صور

كله ترتر وألوان غريبة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بفستان افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

السيارة والوظيفة.. سعوديات يوثقن عقود زواجهن بشروط غريبة| شاهد

رخصة مزاولة مهنة معلم.. 8 تفاصيل تكشفها وزارة التعليم| تغطية خاصة

تراجع كبير .. سعر كرتونة البيض وكيلو الدواجن اليوم

تحذير من الأرصاد .. نشاط للرياح وسقوط أمطار خلال ساعات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ