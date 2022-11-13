صرف 18 شهرا بحد أدنى 6000 جنيه لـ2000 عامل في “كيما أسوان”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود حالة من الاستقرار في شركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، مؤكدة حرص العاملين على مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج، بعد نجاح "مفاوضة جماعية" شاركت فيها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مع كافة الاطراف المعنية، حفظت من خلالها الحقوق المشروعة لـ2000 عامل، ونتج عنها صرف 18 شهراً لكل عامل،بحد أدنى 6000 جنيه.

وقال أحمد عزازي مدير المديرية، الذي تابع ميدانياً عملية سير العمل والانتاج داخل الشركة: إن العاملين بالشركة من الإدارة و النقابة تقدموا في خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة علي المتابعة لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف،في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

واضاف"عزازى" ، ان وفداً من المديرية زار الشركة ،استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلي إتفاق يرضي كافة الأطراف، مؤكدا على استمرار العمل والانتاج بالشركة.

IMG-20221113-WA0058

IMG-20221113-WA0061

IMG-20221113-WA0060

IMG-20221113-WA0059

IMG-20221113-WA0061