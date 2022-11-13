أخبار التكنولوجيا| الكشف عن مواصفات وتصميم سلسلة أوبو المنتظرة Oppo Reno 9.. آبل تجرى تغييرا كبيرا على ميزة شهيرة بـ آيفون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

الكشف عن مواصفات وتصميم سلسلة أوبو المنتظرة Oppo Reno 9.. صور

تمتلك شركة أوبو Oppo، تشكيلات مختلفة من الهواتف الذكية المتوسطة والمنخفضة التكلفة، من بينها هواتف سلسلة Reno التي تتدرج تحت فئة الهواتف العالية إلى المتوسطة، حيث تعمل عملاقة التقنية الصينية الآن على تطوير أحدث إصداراتها.

ضحايا إيلون ماسك.. تغريدة مزيفة على تويتر تكبد شركة أدوية خسائر بالمليارات

أدى الأسبوع الأول الفوضوي لإدارة إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لشركة تويتر Twitter، إلى مخاوف الكثيرين من أن موقع التدوينات العالمي يواجه بالفعل العديد من المشكلات التي سؤدي إلى انهياره قريبا، مما دفع الآلاف من المستخدمين في مغادرة المنصة التي أصبحت تدار بشكل فوضوي وغير منظمة.

لمدة 10 دقائق فقط.. آبل تجرى تغييرا كبيرا على ميزة شهيرة بـ آيفون

في آخر تحديث لنظام iOS، قيدت شركة آبل Apple، المدة الزمنية لمشاركة الملفات لاسلكيا عبر ميزة AirDrop بأجهزة آيفون للمستخدمين الصينيين لمدة 10 دقائق فقط.

مواصفات Google Pixel 7a.. جوجل تطلق أفضل هواتف أندرويد متوسطة الفئة

تستعد شركة جوجل الأمريكية، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة بكسل الشهيرة، والذي سينطلق تحت اسم Google Pixel 7a، كأحدث إصدارات الشركة منخفضة التكلفة.

من الإنشاء إلى المغادرة.. كل ما تود معرفته عن مجتمعات واتساب؟

تعد مجتمعات واتساب WhatsApp Communities، واحدة من أكبر تحديثات الميزات التي شاهدها التطبيق المملوك لشركة “ميتا” Meta منذ فترة، تجعل هذه الميزة التنظيمية الجديدة التعامل مع مجموعات متعددة مرتبطة بالعمل أو غير رسمية أسهل وتتيح أيضا للمسؤولين التنسيق بين الأعضاء بطريقة أكثر فاعلية.

لدعم الاقتصاد الإبداعي| تفاصيل أحدث حملة عالمية للعمل على مواجهة التغيرات المناخية

أطلقت تيك توك المنصة العالمية تزامنا مع قمة المناخ مؤخرًا برنامج Creator Hub، واتخذت من قضية التغير المناخي عنواناً للبرنامج هذا العام.



بـ23000 جنيه.. شاومي تطلق عملاق جديد بإمكانيات تتفوق على آيفون

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هاتف رائد جديد تحت اسم Xiaomi 13 Pro، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف المطور سيظهر لأول مرة في نهاية الشهر الجاري.

بدأ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، في طرح بعض الافكار حول كيفية تحقيق الإيرادات من موقع تويتر Twitter، وأكثرها انتشارا في الوقت الحالي، كان نظام التحقق التلقائي الجديد على Twitter Blue الذي يبلغ قيمته 8 دولارات والذي أحدث الكثير من الفوضى خلال الأيام القليلة الماضية.

بتصميم أنيق.. ظهور هاتف ريلمي Realme 10 Pro + قبل إطلاقه رسمي

من المقرر أن تعلن شركة ريلمي، رسميا عن سلسلة Realme 10، يوم 17 نوفمبر الجاري، والتي ستضم بعض الإصدارات التي تدعم شبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، إلى جانب الهاتف الرائد Realme 10 Pro +.