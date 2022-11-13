الصين تعرض مسيّرة مداها 10 آلاف كم في ختام معرضها الدولي للطيران

كشفت "مؤسسة صناعة الطيران الصينية- AVIC"، المملوكة للدولة، عن أحدث طائراتها المسيّرة بدون طيار المخصصة لأغراض الاستطلاع والقتال في آن واحد، على هامش "معرض الصين الدولي للطيران والفضاء"، الذي تختتم أعماله اليوم /الأحد/ في مدينة تشوهاي جنوب شرقي البلاد.

وذكرت مجلة "جينز" العسكرية، أن طائرة الاستطلاع الجديدة "وينج لوونج 3" وهي طراز محدث عن سابقتها، وتصنف ضمن المسيرات متوسطة الارتفاع ذات المدى البعيد، تتسم بأنها أكبر حجماً، وذات خصائص في الوزن، وقدرات الطيران والعتاد والتقنيات المجهزة بها تفوق سابقتها "وينج لوونج 2".

ونقلت المجلة عن صحيفة "تشينا ديلي" قولها إن مسيرة الاستطلاع الضاربة "وينج لوونج 3" يبلغ طولها 2ر12 متر، وارتفاعها 3ر4 متر، وذات جناجين بطول 24 متراً، وتندرج ضمن فئة المسيّرات ذات الأجنحة المتوسطة، وأنها ذات بدن انسيابي، وتحت كل جناح من الطائرة "وينج لوونج 3" أربع فوهات إطلاق قنابل وصواريخ، إضافة إلى فوهة إطلاق في منتصف بدن المسيّرة أسفل مقدمتها، وبمقدور طائرة الاستطلاع إطلاق 16 صاروخاً وقنبلة من خلال فوهاتها التسع.

ولدى مقارنة الطراز القديم للمسيّرة التي تحمل اسم "وينج لوونج 2"، والتي يبلغ أقصى وزن لها عند الإقلاع 4200 كيلوجرام، وذخائر زنة 400 كيلوجرام، وقدرة طيران لمدة 32 ساعة ومدى عمليات 2000 كيلومتر، فإن مسيرة الاستطلاع الصينية الجديدة "وينج لوونج 3" يزداد وزنها الإجمالي ليصل إلى 6200 كيلوجرام، وبمقدورها التزود بذخائر وصواريخ زنة 2300 كيلوجرام، وقادرة على الطيران لمدة تزيد على 40 ساعة، ولها مدى عمليات يصل إلى 10 آلاف كيلومتر.

وفي ضوء الإمكانات التي تتمتع بها المسيّرة الجديدة.. تشير "جينز" إلى أنه من المفترض أن تحتوي "وينج لوونج 3" على محرك أكثر قدرة من سابقتها تم تصنيعه محلياً ومعزز بتقنية التيربو، حسب توقع المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية.

افتتح "معرض تشوهاي الجوي"، الذي ينظم كل عامين، في المدينة التي تحمل الاسم نفسه جنوبي شرق الصين، في الثامن من نوفمبر، وتختتم فعالياته في اليوم الجاري، وقد شهد في دورته السابقة 2020 إقبالاً من 700 شركة عارضة من 40 دولة، وبلغ عدد الزائرين أكثر من 22 ألفاً.