بنزيما يكشف عن تصرف رونالدو الغريب معه بعد الفوز بالكرة الذهبية

أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، أنه لم يتلق رسالة تهنئة من زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الفوز بالكرة الذهبية.

وقال بنزيما في تصريحات عبر قناة “تيللي فوت” الفرنسية: “لا، لم أتلق رسالة تهنئة من رونالدو، حتى الآن، وطلكن برجاء الهدوء”.

وتابع: “الكرة الذهبية أمر استثنائى، دائماً ما كان التتويج بها هدفا يراودني، زيدان هو من منحنى هذه الجائزة، منذ أن كنت صغيراً كان لدى إيمان تام بنفسي، وكنت أؤمن أنه يمكننى التتويج بها يوماً ما، لم أرغب فى أن تنتهي مسيرتى الكروية دون الفوز بالبالون دور”.

وأضاف: “لست جشعاً، الآن لدينا كأس عالم وأريد أن أقدم مع المنتخب الفرنسي أفضل ما لدي”.

واختتم: “لقد اعتنيت بنفسي، وسأكون جاهزاً لأول مباراة فى كأس العالم، نحن فريق واحد، جميع المباريات بالنسبة لنا هي نهائي، لذلك يجب ان ننتصر بها جميعا”.