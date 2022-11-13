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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدرها التريند.. أميرة فتحي توجه نصيحة مهمة للفتيات والسيدات| شاهد

أميرة فتحي
أميرة فتحي

تحدثت الفنانة أميرة فتحي عن سبب اختفائها الفترة الماضية،  كما كشفت عن أسباب نشر صورتها الأخيرة، حيث علقت عليها السن مجرد رقم وحازت الصورة على اهتمام السوشيال ميديا، حيث بدأت التساؤلات عنها وعن سبب عدم تقديمها لأعمال فنية الفترة الأخيرة.
 

وقالت الفنانة أميرة فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية سي بي سي:" أنا موجودة وكنت لسه مخلصة فيلم من فترة قريبة بس لسه متعرضش .. وأنا بحب الرياضة اوي وحاليًا مشغولة بكل أنواع الرياضة"، متابعة :" بقى عندي إدمان بيها وحقيقي مبسوطة بالموضوع ده".

 

ووجهت نصيحة للفتيات والسيدات بأهمية ممارسة الرياضة وخصوصًا اليوجا، مؤكدة أن الوقت لم يفوت كما يعتقد البعض، مستطردة:" الرياضة بتخلينا نحافظ على جسمنا ونخليه في أحسن صورة".

 

أميرة فتحي

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