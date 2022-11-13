خدمة اجتماعية حلوان تنظم حفل تكريم للطلاب المتميزين في محو الأمية

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، حفل تكريم لأبنائها المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية الذين حققوا أعلى الانجازات من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

بالإضافة إلى تكريم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين قاموا بتدريب الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد محمد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتورة عائشة عبد الرسول مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الإجتماعي، وتنظيم أميرة محمد العجرودي منسق مشروع محو الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية .



وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والفعاليات التي تنفذها الكليات المشاركة في المشروع على مستوى الجامعة لتكريم طلابها المتميزين الأعلى انجازا في تحرير المواطنين من الأمية تقديرا لهم وتشجيعا لهم لاستدامة نجاحهم في دورهم الوطني المشرف في الملحمة الوطنية لتحرير أبناء الوطن من الأمية للمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

وأوضح الدكتور وليد محمد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا التكريم يعد من أهم العناصر الفاعلة لنجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بهدف تحفيز الطلاب والاحتفاء بهم، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى تدعيم قيم وثقافة المشاركة في القضايا القومية والتي يأتي على رأسها قضية محو الأمية كمشاركة مجتمعية للطلاب والطالبات في إطار المهمة القومية المنوطة بهم للمشاركة في القضايا القومية للمجتمع.

فيما أوضح الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن مشاركة الطلاب والطالبات في المشروع القومي لمحو الأمية من أهم الأولويات التي تسعى إليها إدارة الكلية وتعمل على تدعيمها وتشجيع استدامة نجاح هذه المشاركة لما تمثله قضية الأمية من مخاطر حقيقية في شتى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع، مشيرا إلى الدعم الكامل للطلاب والطالبات المتميزين في هذا المشروع القومي.



وأشار الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، أنه في إطار التعاون البناء والمتميز وبالتنسيق مع إدارة كلية الخدمة الإجتماعية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والإجراءات المختلفة خلال العامين الماضيين لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات الكلية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية مما كان له عظيم الأثر في نجاح الطلاب والطالبات في هذه المهمة القومية والوطنية، مضيفا أنه للعام الثاني على التوالي يتم تشكيل أسرة شباب ضد الامية بكلية الخدمة الاجتماعية بعد استيفاء الاجراءات الادارية اللازمة لتشكيل الأسرة، لتستكمل دورها تحت إشراف ومتابعة ادارة الكلية في توعية طلاب وطالبات الكلية بآليات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

كما أكدت الدكتورة صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية لا تألوا جهدا في تحفيز وتدعيم وتشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت مظلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومن خلال التنسيق الدائم مع الأستاذ الدكتور المنسق والمشرف العام على المشروع على مستوى كليات الجامعة، مضيفة أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بالمشروع على مستوى الكلية كان من أحدثها أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسجيل فصلين لتدريب بعض أعضاء الخدمات المعاونة بالكلية والجامعة من خلال بعض طالبات الكلية المتطوعين لمساعدتهم على التحرر من الأمية