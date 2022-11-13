الجونة يعلن قائمته استعدادا لكيما أسوان

أعلن أحمد مصطفي “بيبو “ المدير الفني للفريق الأول بنادي الجونة قائمة الفريق لخوض لقاء نظيره كيما أسوان غدا ،ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وجاءت قائمة الفريق كالأتى :

محمود الغرباوي ،وأحمد سالم صافي ، وإسلام جابر ،وحسام البدري ، ونور السيد ، ومحمد أنور ،ومحمد العشري وأحمد ترك وعمر عماد ،وموسي افرايم ،واشرف محمد ،وحسام ايفونا ،وأحمد حجي ،ومحمد عبدالجواد ،

وكمال السيد ،ومحمد الدغيمي ،ومحمد توكل ،ومحمدبكري ،وممدوح خالد ،وماهر إبراهيم ،وطارق سامي ،وارنو رانديننيتا.



يدخل فريق الجونة اللقاء محتلا صدارة المجموعة بعشر نقاط ،بينما يحتل فريق كيما أسوان المركز الرابع برصيد ٨ نقاط ،في اللقاء الذي سيقام علي إستاد نادي أسوان ،غدا الأثنين ،في الثانية ونصف ظهرا .