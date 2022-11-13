"العسومي" يهنئ أحمد الصفدي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، أحمد الصفدي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمي، معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله .



وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لرئيس مجلس النواب الأردني وجميع أعضائه بالتوفيق والسداد في النهوض بمسئولياته الوطنية والدستورية، بما يلبى طموحات الشعب الأردني في التقدم والازدهار، مؤكداً على تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني كون الأردن عضو فاعل في منظومة العمل العربي المشترك .