مصطفى بكري في مقال "الأسبوع": كلمة أبو العينين في مؤتمر "صناع القرار" بواشنطن كذّبت الادعاءات التي تستهدف الوطن واستقراره

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب خلال فعاليات المؤتمر 31 لصناع القرار العرب والأمريكيين الذي ينظمه سنويًا المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية-العربية بواشنطن، مشيرًا إلى أهمية النقاط التي تناولتها كلمة أبو العينين، والتي نالت ترحيب واستحسان الحاضرين من العرب والأمريكان.

وقال بكري خلال مقال بعنوان: "محمد أبو العينين وآاليات المواجهة" من خلال صفحات جريدة الأسبوع، أنها كثيرة تلك الجهود الشعبية والبرلمانية التي قام بها النائب محمد أبو العينين على مدى عقود من الزمن تبوأ فيها مواقع متعددة داخل البرلمان المصري والأورومتوسطي وغيرها، فكانت رؤيته دومًا تتميز بالعمومية والشمولية في إطار يخدم الدولة الوطنية ويرد على حملات الأكاذيب والادعاءات التي تستهدف الوطن واستقراره، إنه جهد يستحق كل الثناء وكل التقدير.

وقال مصطفى بكري في مقاله: "تابعت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري أعمال المؤتمر 31 لصناع القرار العرب والأمريكيين الذي ينظمه سنويًا المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية-العربية، وقد خصص في هذه الدورة جلسة خاصة عن «مصر» كان المتحدث الرئيس فيها هو السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

كان المحور الرئيس لكلمة أبو العينين يتركز في ثلاث نقاط مهمة، نالت تصفيقًا وترحيبًا من كافة الحاضرين من الأمريكيين أو العرب وهي:

أولًا: أن القيادة السياسية في مصر نجحت في مواجهة التحديات التي واجهت البلاد على مدى السنوات الماضية، الإرهاب ومحاولات خلخلة الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة في إطار الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية، وتوجيه الدعوة للاستثمار في مصر، واستغلال المناخ غير المسبوق وما تتيحه القوانين والتشريعات الجديدة للاستثمار الآمن في مصر، وتوافر البنية التحتية والمدن التكنولوجية المتطورة وآلاف المشروعات العملاقة.

ثانيًا: القفزة التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسي أول إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وهي التي تستهدف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأكثر من 100 مليون مصري، وفقًا لما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما تطرق إلى المعنى الشامل لهذه الحقوق، ومنها الحق في السكن والصحة، وضمانات الحياة الكريمة، إضافة إلى حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم والمجتمع المدني التي حققت مصر فيها معدلات مرتفعة.

ثالثًا: قضية سد النهضة ومياه النيل، وهي قضية وجود لمصر، حيث قال: إن أمريكا لديها مفتاح لحل الأزمة، ولديها القدرة للضغط على أثيوبيا من أجل التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة في إطار زمني محدد للوصول إلى اتفاق جديد يحقق مصالح الدول الثلاث محذرًا من اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة تنذر بصراعات جديدة، فالنيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة لشعبها، وهو مصدر 97% من المياه، كما أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها. وأوضح أبو العينين مضمون القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، حيث أكد أن هذه الاتفاقيات لم توقع خلال فترات الاستعمار كما تزعم إثيوبيا، بل إنها جميعًا وبدون استثناء وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة ذات سيادة.

وقد لاقت الرؤية التي طرحها وكيل مجلس النواب ترحيبًا كبيرًا في أوساط الحاضرين، والتي تناولت الرد على كافة التساؤلات المطروحة إزاء الملفات الثلاثة على وجه التحديد..

وإذا كانت قمة صناع القرار في دورتها الحالية قد خصصت جلسة خاصة لمصر لأهمية الأوضاع الراهنة والرد على كثير من التساؤلات في إطار الحملات الممنهجة ضد مصر، والتي تزايدت حدتها مع الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27)، فإن قمة صناع القرار في دورتها السابعة والعشرين التي عقدت في واشنطن أيضًا، كان السيد محمد أبو العينين يركز أيضًا على الرؤية المصرية والمستقبلية في إطار انتصار مصر على الإرهاب ومحاولة تفكيك الدولة واستعادة هوية شعبها وتعزيز مؤسساته الوطنية وهي تجربة وصفها بأنها تحتذى وتمثل رؤية لكل دول المنطقة.

لقد وصف الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ما يسمى بالربيع العربي في هذا الوقت بأنه مخطط استهدف تفتيت الدول التي قامت فيها هذه الثورات.

إنها الرؤية ذاتها التي طرحها وكيل مجلس النواب خلال لقائه في عام 2013 بالأمين العام للأمم المتحدة السابق «بان كي مون» الذي التقاه بحضور وفد من البرلمان الأورومتوسطي مؤكدًا خطورة الإرهاب وزعزعة استقرار الدولة الذي تعرضت له مصر وأن ثورة 30 من يونيو جاءت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري، وأن الدستور الجديد (دستور 2014) الذي سلمه نسخة منه جاء تعبيرًا عن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت، كما سلمه مذكرة تتضمن حقائق الوضع في مصر في مواجهة الادعاءات والأكاذيب التي سعت إلى تشويه وقفة الجيش المصري مع الإرادة الشعبية في 30 من يونيو.

يومها وبعد سلسلة اللقاءات مع مسئولين بالأمم المتحدة والولايات والمتحدة خرج أبو العينين بتصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية تقول: إن من التقاهم مقتنعون بأن خارطة الطريق هي الخيار الأمثل لمصر في هذه الفترة.

إنها الأطروحة نفسها التي أكدها خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة الحالي «انطونيو جوتيريش» والذي التقاه على هامش أعمال قمة المناخ (كوب 27) الأسبوع الماضي، وهو نفسه ما أشار إليه خلال لقائه العابر مع رئيس مجلس النواب الأمريكي «نانسي بولوسي» التي شاركت في قمة شرم الشيخ، حيث أكد في كل لقاءاته ما أسماه بـ «قوة الإرادة والإدارة».

إنها الكلمات نفسها التي عبر عنها خلال الحفل الأسطوري الذي أقامه بمدينة الأقصر بعد أن استضاف صديقه الذي تربطه به صداقه عمرها خمسة وعشرون عامًا وهو المبدع الإيطالي «ستيفانو ريتشي» صاحب أهم دور الأزياء العالمية الذي جاء به إلى مدينة التاريخ برفقة مئات المدعوين الذين حملتهم أكثر من خمسين طائرة حطت في مطار الأقصر لإقامة أكبر عرض للأزياء في المدينة واهتمت به وسائل الإعلام العالمية التي قدمت دعاية كبرى لمصر وأمنها واستقرارها وآثارها خلال هذه الفترة. لقد أقام أبو العينين هذا الحدث وتحمل تكلفته عشرات الملايين من الجنيهات بهدف واحد ووحيد هو: كيف نسهم في جذب المزيد من السياح إلى مصر؟ كيف نسوق حضارتنا وتاريخنا وجغرافيتنا؟

ورغم ذلك كان أبو العينين في حديثه المباشر مع "ستيفانو ريتشي» الذي نقلته الفضائيات الأجنبية على الهواء مباشرة يتحدث عن الأمن والاستقرار والدولة الجديدة والإنجازات التي تحققت.

إنها الرؤية التي تنطلق من فهم إستراتيجي لحقائق الواقع وآليات التعامل معه بخطاب يستهدف المواطن الغربي وصناع القرار في مناطق يلعب فيها الرأي العام دورًا محوريًا في تحديد سياسات هذه الدول.. نفس الرؤية والطرح الذي تضمنه خطابه الأخير أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر 2022 في اجتماعها بمدينة الرباط المغربية، حيث أشار أمامها إلى خطورة التحديات غير التقليدية التي يعيشها العالم والمنطقة، ومنها أزمة الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي والنقص الشديد في سلاسل الإمدادات داعيًا إلى استعادة الجمعية البرلمانية للاتحاد لأدوراها الريادية التنموية خدمة لبلدان وشعوب المنطقة، وهو الخطاب الذي أشاد به رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي حيث وجه في جلسة 18 من أكتوبر 2022 التحية لوكيل المجلس محمد أبو العينين وقال: لقد كانت له إسهاماته الفاعلة في الاجتماعات التي جرت والجهود التي بذلها داخل اجتماعات الجمعية لصالح مصر ورؤيتها.