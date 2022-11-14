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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إسكان المتوسط .. شقق جاهزة للتسليم الفورى.. أعرف مواعيد الحجز

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة مصر،اليوم الاثنين الموافق  14 نوفمبر 2022.

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صندوق الإسكان الاجتماعى: هيئة المجتمعات تنشئ 65 مدينة جديدة

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حق بيع أو تأجير شقة مملوكة بالإسكان الاجتماعى .. مى عبد الحميد توضح

شقق جاهزة 
 

شقق جاهزة للتسليم …تم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي الخميس الماضى 10 نوفمبر، وحتى يوم الأحد 13 نوفمبر ، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

 

موعد حجز وحدات سكن مصر

وسيتم إتاحة الحجز للمواطنين الحاجزين سكن مصر يوم الاثنين 14 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر ،كما سيتم الحجز فى الوحدات الثلاثة يوم الخميس 17 نوفمبر.

 

825زيادة فى سعر المتر

ورفعت وزارة الإسكان أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الطرح التكميلي بالمشروعات الثلاثة بنسب متفاوتة، وسجلت وحدات دار مصر مدينة بدر أعلى الارتفاعات فى الأسعار حيث زاد سعر المتر 825 جنيها فى المتر الواحد.

شقق جاهزة الإسكان المتوسط صندوق الإسكان الاجتماعى وحدات سكنية الأسكان

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