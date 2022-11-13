إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بعد تصادم 3سيارات نصف نقل ببنها

تمكنت ادارة المرور من اعادة الحركة المرورية لطبيعتها علي الطريق الزراعي بعد تصادم 3 سيارات نصف بنزلة كوبرى بنها الاول اتجاة القادم من بنها شبرا لا يوجد مصابين وتحرر محضر بالواقعة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نصف نقل بنزلة كوبري بنها اتجاه شبرا.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين عدم وجود ثمة إصابات، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.