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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقفة لتأييد للرئيس السيسي والدولة المصرية في فيينا.. فيديو

وقفة تأييد للرئيس
وقفة تأييد للرئيس السيسي والدولة المصرية في فيينا

نظمت الجالية المصرية في فيينا، اليوم الأحد، وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وشارك في الوقفة الدعمه للرئيس السيسي والدولة المصرية عدد كبير من أبناء الجالية، وحملوا أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية.


واحتفى المشاركون في الوقفة، بنجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ، معبرين عن فخرهم بالصورة التي ظهرت عليها مصر أمام العالم خلال القمة والتنظيم المبهر، لمؤتمر تغير المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ.

ورفض المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المساس بسيادة مصر واستقلال القضاء، جاء ذلك علي قناة إكسترا نيوز.

السيسي فيينا الدولة المصرية الجالية المصرية اخبار التوك شو

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