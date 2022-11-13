صاحبة الزراعة المتجددة: المشروع يستهدف مواجهة تحديات التغير المناخي

قالت سلمى سامي صاحبة مشروع الزراعة المتجددة، إن المشروع يستهدف مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية.

وأضافت "سلمى سامي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يشارك بها العديد من الوزارت، من أجل حماية ودعم البيئة، ونشر فكرة المشروعات الخضراء.

ولفتت إلى أنها تعمل في مجال البيئة منذ أكثر من 6 سنوات، ومشروعها يهتم بمجال الزراعة وآليات مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية.

واسترسلت: الزراعات المتجددة نوع أو أسلوب من الزراعة يعتمد على دمج الدواجن والثروة الحيواينة داخل المزرعة، للمحافظة على الرطوبة والكائنات الحية المتواجدة في التربة.

وشددت على أن تغير أسلوب وسلوك البشر تجاه البية والتغيرات المناخية أكبر تحدي يواجه العالم.

