مجلس أمناء الشباب: نتحدث عن تحدِ خطير يهدد هذا الكوكب وهو تغير المناخ

قال الدكتور محمد ممدوح ، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن أكبر مسيرة ضمن فعاليات تم تنظيمها الشباب المصري لتعديل ملف العدالة المناخية من اجل مستقبل افضل بالقارىة السمراء ، مشيرا إلى أن قارة افريقيا من أقل قارات العالم في الانبعاثات الكروبونية.

وأضاف" ممدوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " أمس الاحد، أنه طالبنا دول العالم بتحمل مسئولياتها أمام تطبيق العدالة المناخية ، التى وقعت عليها فى باريس ، مشيرا إلى أنه كان هناك تفاعل كبير من كافة دول العالم خاصة ون الحدث كان عن حقوق الانسان والحق في الحياة ونحن نتحدث عن تحدى خطير يهدد هذا الكوكب وهو تغيير المناخ .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن هذا العام هو عام المجتمع المدني ، مشيرا الى أن الشباب المصري ينظم كل يوم مسيرة رسمية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة قبل ان تبدأ فعاليات قمة المناخ cop27، للتحدث عن الانبعاثات الكربونية وفق الاجندة الموجود من قبل الأمم المتحدة .