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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلمة النائب العام خلال أداء معاوني النيابة دفعة 2019 لليمين القانونية.. فيديو

حفل النيابة العامة
حفل النيابة العامة

ألقى النائب العام المستشار حماده الصاوي كلمة خلال أداءَ معاوني النيابة العامة من دُفعة ٢٠١٩م اليمينَ القانونية.

وحضر المستشار عمر مروان وزير العدل، و المستشارحماده الصاوي النائب العام والمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشارين أعضاء المجلس، أمسِ السبتَ الموافقَ أداءَ معاوني النيابة العامة من دُفعة ٢٠١٩م اليمينَ القانونية؛ لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة.  
 

وشهد أداءَ اليمينِ لفيفٌ من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلالَ احتفالٍ تضمنَ عرضَ قِيَمِ وتقاليدِ القضاءِ المصري على مرّ العصور مجموعةً تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختُتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاوني النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zCXGqWhbrLrzcGgqfqr7ssYhyEMQcgmvsiTFaCBUgxJDz6H6ugNCmrUK8nrwgD8kl&id=100044365962152

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