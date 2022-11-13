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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل حفل ختام بطولة الأهلي المفتوحة للتنس الأرضي بفرع مدينة نصر

صدى البلد

شهد فرع النادي الأهلي بمدينة نصر اليوم الأحد إقامة حفل ختام وتوزيع جوائز بطولة الأهلي المفتوحة للتنس الأرضي «بطولة الجمهورية»، والتي شهدت مشاركة ٧٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأندية.

أقيمت البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، لكل الأعمار بدءًا من تحت ٨ سنوات وحتى منافسات الدرجة الأولى للرجال والسيدات، وبدأت المنافسات في ٢٧ أكتوبر الماضي واستمرت حتى اليوم ١٣ نوفمبر.

شارك خلال البطولة ٣٠ لاعبًا ولاعبة من الأهلي، ونجحوا في تحقيق مراكز مميزة، حيث فاز زياد حامد بالمركز الأول في منافسات فردي الرجال، وفاز الثنائي محمود عبد المبدئ ومحمود إدريس بالمركز الأول في منافسات زوجي الرجال، وفازت بسملة أبو طالب بالمركز الأول في منافسات فردي السيدات، وفازت فريدة الطويل بالمركز الأول في منافسات فردي تحت ١٤ سنة للناشئات.

وشهد حفل الختام حضور أحمد قطب نائب مدير النشاط الرياضي لفرع مدينة نصر، والدكتور طارق صبحي مدير جهاز التنس بالنادي، والمهندس محمود الزغاوي نائب مدير جهاز التنس لفرع مدينة نصر.

وحرص صبحي على توجيه الشكر لجميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في البطولة على الروح التنافسية والرياضية التي تميزوا بها خلال المباريات، كما أشاد بلاعبي ولاعبات الأهلي الذين حققوا مراكز مميزة في البطولة، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للجنود المجهولة في البطولة وهم عمال الملاعب الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لخروج البطولة بشكل مشرف للنادي الأهلي.

وتعد بطولة التنس الأرضي المفتوحة بفرع مدينة نصر هي الثالثة التي يستضيفها النادي الأهلي هذا العام، حيث أقيمت البطولة الأولى في مقر الجزيرة خلال شهر مارس الماضي، وأقيمت البطولة الثانية في فرع الشيخ زايد خلال شهر سبتمبر الماضي.

فرع النادي الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية بطولة الأهلي المفتوحة للتنس الأرضي بسملة أبو طالب محمود إدريس

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