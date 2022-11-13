برلماني: القوات المسلحة صمام أمان الوطن ..والداخليه تشهد طفرة غير مسبوقة

أشاد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، عضو حزب مستقبل وطن ، بجهود القوات المسلحه ووزارة الداخليه من خلال الخطط الاستراتيجيه ، والخدمات الامنيه والعسكرية خلال انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ ، وبجهودهم علي كل الجبهات ، للحفاظ علي أمن الوطن ، مؤكداً بأن القوات المسلحة درع الوطن وسيفه ، كانت ولا زالت صمام أمان الدوله المصرية ، وان قدراتها القتاليه جوا وبرا وبحراً فاقت الحدود ، وأصبحت قوة لا يستهان بها في العالم ، بفضل الخطط الاستراتيجية التي اعتدمها الرئيس السيسي.

واثني خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، علي الجهود الجبارة التي قامت بها وزارة الداخلية بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق ، في تأمين البلاد شرقاً وغربا وجنوباً وشمالاً خلال فترة انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ cop 27 ، وماسبقها ، بجهود جبارة بفضلها أصبحت مصر واحة الأمن والأمان ، احبطت واجهضت محاولات المخربين لاستهداف أمن الوطن.

ولفت خلف الله الي ان التحديث والتطوير في كل إدارات وكافة قطاعات وزارة الداخلية ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوى أفراد وضباط الشرطة ، بالاضافه الي تسهيل عملهم الشرطي من خلال تأمين البلاد ومكافحة الجريمه ، وان الداخليه تشهد طفرة غير مسبوقة عنوانها الإصرار والتحدي ، لأداء رساله الأمن الساميه وللحفاظ علي أمن وسلامه الوطن.