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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

قصور القلب
قصور القلب

يمكن أن يتطور قصور القلب على مدى شهور أو حتى سنوات ، مما يعني أنه غالبًا ما يختلط بالشيخوخة وفي الحالات الخطيرة ، المعروفة باسم قصور القلب الحاد ، يمكن أن تظهر أعراض هذا بشكل مكثف ومفاجئ.

تشمل بعض أبرز أعراض قصور القلب السعال والصفير عند التنفس ويمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا.

ويعد الأزيز أيضا علامة على قصور القلب ، يمكن أن يحدث فجأة أو يأتي تدريجيًا ولكن في كثير من الحالات ، قد تظهر الأعراض نفسها تدريجيًا.

أعراض أخرى لفشل القلب
 

وفقا لموقع  express في حالة فشل القلب ، يكون الدم غير قادر على تحريك جسمك من ساقيك وقدميك بسبب نقص الطاقة في قلبك ويمكن أن تبدأ السوائل في التجمع في هذه المناطق. يعاني العديد من الأشخاص المصابين بقصور القلب من تجمع السوائل ، المعروف باسم الوذمة ، في البطن والكاحلين والساقين.

يوضح هارفارد أن هذا غالبًا ما يظهر على أنه "زيادة سريعة في الوزن ويعتبر السعال أيضًا علامة على قصور القلب الذي يمكن أن يختلط بأمراض الجهاز التنفسي
كما أن ضيق التنفس قد يجعل الناس يجدون صعوبة في القيام بأنشطتهم اليومية بسبب التعب ولكن حتى إذا تطورت الأعراض تدريجيًا ، فمن المهم طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

وفقًا لـ BHF ، يمكن أن يساعد التدخل المبكر في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل بما في ذلك الفشل الكلوي وفقر الدم.

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